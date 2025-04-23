Безумие людей «с той стороны»

Президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников форума, заявил о необходимости объединять усилия, чтобы не допустить распространения на планете расизма, нацизма, фашизма, русофобии, антисемитизма, других агрессивных идеологий, основанных на разжигании ненависти, нетерпимости, пропаганде национальной исключительности.