Безумие людей «с той стороны»

Президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников форума, заявил о необходимости объединять усилия, чтобы не допустить распространения на планете расизма, нацизма, фашизма, русофобии, антисемитизма, других агрессивных идеологий, основанных на разжигании ненависти, нетерпимости, пропаганде национальной исключительности.
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