На лето в Крым: россияне стали активно бронировать отдых на полуострове

В начале этого года отмечается повышение спроса на отдых в Крыму. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го, рост бронирования отелей полуострова на лето составляет от 50% до 100%, а продажи увеличились на 40%, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.