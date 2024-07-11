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Царьград

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Светящееся и пульсирующее нечто в небе над Россией: Захлопали двери и окна, люди закричали

Светящееся и пульсирующее нечто в небе над Россией: Захлопали двери и окна, люди закричали

В небе над Россией пролетело светящееся и пульсирующее нечто. Люди поначалу испугались: кто-то закричал, кто-то попрятался, захлопали окна и двери, потому что происходящее в ночном небе выглядело страшно.

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