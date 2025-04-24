Глава думского комитета по обороне: на параде Победы в Москве могут продемонстрировать БРСД «Орешник»

Как известно, на параде в честь 80-летия Великой Победы 9 мая 2025 года будут продемонстрированы новейшие образцы российских вооружений, включая военную технику, успешно применяющуюся в рамках специальной военной операции на Украине.
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