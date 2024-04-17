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Главные промышленные предприятия Крыма полностью загружены заказами

Главные промышленные предприятия Крыма полностью загружены заказами

В Республике Крым наблюдается значительный рост промышленной активности. По информации, предоставленной ТАСС министерством промышленной политики региона, четыре крупнейших промышленных предприятия, включая судостроительные заводы, полностью загружены заказами.

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