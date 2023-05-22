Автоверсты

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Суд конфисковал мотоцикл пьяного байкера

Суд конфисковал мотоцикл пьяного байкера

   Суд конфисковал мотоцикл пьяного велосипедиста. Как ранее сообщал портал Avtospravochnaya.com, с 25 июля 2022 года в России введена возможность конфискации транспортного средства при систематических нарушениях правил дорожного движения, то есть принудительного безвозмездного изъятия и передачи его в собственность государства (Федеральный закон от 14 июля 2022 г от 2022 г без изменений Уголовного кодекса Российской Федерации и статей 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации").

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