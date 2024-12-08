Салливан: Киев не смог предоставить достаточно пилотов для обучения на F-16

Представитель Администрации Соединённых Штатов Америки Джейк Салливан проинформировал о том, что Киев всё ещё неспособен применять боевые самолёты F-16 на полях сражений из-за того, что у него недостаточно квалифицированных лётчиков.
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