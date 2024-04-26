В Тверской области благоустроят воинское захоронение

26 апреля губернатор Игорь Руденя провёл личный приём граждан. С вопросом о необходимости восстановления воинского захоронения в деревне Луги Андреапольского округа Тверской области к главе регионе обратилась председатель местного Совета ветеранов Любовь Михайлова.
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