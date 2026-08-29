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Царьград

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"Эта дверь закрыта": Бельгия поставила точку в вопросе конфискации русских активов

"Эта дверь закрыта": Бельгия поставила точку в вопросе конфискации русских активов

Бельгия поставила точку в вопросе конфискации русских активов. Глава Минобороны страны отверг коллективную инициативу четырёх стран ЕС - Швеции, Нидерландов, Испании и Польши: "Эта дверь закрыта".

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