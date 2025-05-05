Тренер рассказала о способах предотвратить выгорание от занятий фитнесом

Практически все спортсмены — профессионалы и любители — сталкиваются с проблемой выгорания. О способах избежать этого явления при занятиях фитнесом 4 мая рассказала старший тренер международной сети студий балета и растяжки Levita Акулина Бахтурина в беседе с «Газетой.
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