Тренер рассказала о способах предотвратить выгорание от занятий фитнесом

Практически все спортсмены — профессионалы и любители — сталкиваются с проблемой выгорания. О способах избежать этого явления при занятиях фитнесом 4 мая рассказала старший тренер международной сети студий балета и растяжки Levita Акулина Бахтурина в беседе с «Газетой.