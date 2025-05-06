Дроны "Герань-2" уничтожили пункт дислокации ВСУ на донецком направлении

www.globallookpress.com/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency Российские бойцы с помощью беспилотников "Герань-2" уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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