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Серхио Перес: «Ньюи окажет немедленное влияние на новую команду. Эдриан гораздо больше, чем конструктор»

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес сообщил, что конструктор Эдриан Ньюи, покидающий Милтон-Кейнс, сразу же поднимет уровень конкурентов.

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