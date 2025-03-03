PNAS: обнаружено антитело, мешающее оплодотворению яйцеклетки сперматозоидом

Международная группа ученых из Йельского университета в США и Осакского университета в Японии открыла естественный биологический механизм, который может блокировать взаимодействие сперматозоида и яйцеклетки и предотвратить оплодотворение.
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