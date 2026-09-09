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Крымская газета

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Житель Ленинского района пойдёт по суд за попытку купить участок по заниженной цене

Житель Ленинского района пойдёт по суд за попытку купить участок по заниженной цене

В Ленинском районе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество.

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