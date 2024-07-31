Психолог Миллер рассказала о роли запахов в жизни человека

Как показали результаты недавних исследований голландских ученых из Университета Утрехта, люди могут передавать окружающим положительные или отрицательные эмоции благодаря запаху пота, в буквальном смысле «заражая» собеседников своим состоянием.
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