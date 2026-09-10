В Орле прокуратура заблокировала коттеджную застройку Наугорки

Классическая схема с получением земли в зелёной зоне под вид «социально полезного объекта» с последующей нарезкой под элитные коттеджи потерпела крах в апелляционной инстанции.
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