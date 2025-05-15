В Челябинске задержали экс-начальника отдела ГИБДД

Бывшего начальника отдела ГИБДД и бизнесмена задержали за коррупционное преступление. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, бывшего начальника отдела ГИБДД по Челябинску задержали по подозрению в превышении должностных полномочий и получении двух взяток в особо крупном размере.