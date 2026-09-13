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В Нижнекамске при атаке дронов на одном из предприятий вспыхнул пожар

В Нижнекамске при атаке дронов на одном из предприятий вспыхнул пожар

Пожар начался на одном из предприятий в Нижнекамске во время налета беспилотников, сообщил глава города Радмир Беляев 13 сентября в Телеграм-канале.

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