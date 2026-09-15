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Иркутск Сегодня

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В Иркутском округе начнут подачу тепла 22 сентября

Начало отопительного сезона в Иркутском муниципальном округе планируют начать 22 сентября. Об этом сообщил глава округа Леонид Фролов.

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