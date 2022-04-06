Тренер «Бенфики» об 1:3 с «Ливерпулем»: «Двери для нас не закрыты, но из-за 3-го гола все становится гораздо труднее»

Нелсон Вериссиму прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:3). Главный тренер «Бенфики» высказался после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

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