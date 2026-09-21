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Журнал «Профиль»

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Фридрих Мерц признал неспособность ХДС достучаться до большинства немцев

Фридрих Мерц признал неспособность ХДС достучаться до большинства немцев

На пресс-конференции канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник, 21 сентября 2026 года заявил о серьезных проблемах с уровнем поддержки ХДС и о том, что многие граждане утратили ощущение справедливости в стране.

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