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Закон, порядок, государство

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Гражданин Республики Таджикистан и двое жителей Мордовии обвиняются в незаконном обороте наркотиков в Саранске

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего гражданина Таджикистана, незарегистрированного  в установленном порядке на территории РФ,  и двух жителей Лямбирского района, 1988 и 1993 годов рождения, обвиняемых в  незаконном обороте наркотиков.

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