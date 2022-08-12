"Поеду отдыхать теперь только туда": происходящее на пляже "заворожило" приморцев - фото

"Поеду отдыхать теперь только туда": происходящее на пляже "заворожило" приморцев - фото

Уже который день погода в Приморье радует как никогда. Последний месяц лета, пора отправляться отдыхать на море.

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