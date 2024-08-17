Чем занять стену у окна: 5 дизайнерских решений со шкафами

Показываем разные варианты систем хранения, которые сделали по стене с окном. Задействовать пространство вокруг окна может быть полезно в небольших квартирах и комнатах, да и просто для того, чтобы использовать каждый метр площади.
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