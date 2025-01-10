AP: Болдуин подал иск против расследовавших стрельбу на съемках фильма

Актёр Алек Болдуин подал гражданский иск о намеренном преследовании против сотрудников правоохранительных органов, которые занимались расследованием инцидента на съёмочной площадке фильма «Ржавчина», приведшего к трагической гибели оператора.
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