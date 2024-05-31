Минобороны сообщило подробности об отражении ночной атаки врага на юге России

В Минобороны РФ сообщили подробности об отражении ночных ударов ВСУ по российским регионам. Напомним, ранее «Русская Весна» сообщала об атаке Новороссийска и Темрюкского района Краснодарского края, где было зафиксировано возгорание на нефтебазе.
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