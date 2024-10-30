Требования к концессиям в медицине предлагают ужесточить

Кабмин предлагает запретить заключать концессионное соглашение или соглашение о государственно-частном партнерстве, если медицинская организация единственная в муниципалитете лечит онкологию, инфекционные болезни, занимается нейрохирургией, психиатрией, травматологией и рядом других направлений.