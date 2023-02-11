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Армения направила в Турцию гумпомощь через закрытую сухопутную границу

Армения направила гуманитарную помощь пострадавшей от землетрясения Турции через закрытую сухопутную границу между двумя странами, сообщил в субботу пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

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