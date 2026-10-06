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EUROVIEW

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Из Франции в Бельгию: волна студенческого недовольства захлёстывает Европу

Вол­на сту­ден­че­ско­го недо­воль­ства, кото­рая несколь­ко недель деста­би­ли­зи­ру­ет обста­нов­ку во Фран­ции, вышла за пре­де­лы стра­ны.

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