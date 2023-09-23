Автор: ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Одним из значимых достижений России последнего десятилетия - это развитие сельскохозяйственной сферы.
Генпрокуратура России снова вырывает зубы коррупции
Комментарии
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ИЯ
Ильдар Ямалетдинов
Надо заставить этих чинуш-коррупционеров дрожать перед законом.
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4 час.
Геннадий Бережнов
Если есть работа, то её и видно - это ФСБ! Относительно МВД стоит посмотреть сколько нелегалов ввезли при их участии. А прокуратура это вообще не подлежит обсуждению: Законов много, но они почти не работают! Кто контролирует исполнение законов?
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3 час.
Андрей Тихонов
В Китае коррупционеров расстреливают, а у нас пальчиком грозят
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1 час.
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