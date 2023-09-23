Генпрокуратура России снова вырывает зубы коррупции

Геннадий Бережнов

Если есть работа, то её и видно - это ФСБ! Относительно МВД стоит посмотреть сколько нелегалов ввезли при их участии. А прокуратура это вообще не подлежит обсуждению: Законов много, но они почти не работают! Кто контролирует исполнение законов?