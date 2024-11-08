Пассажиры требовали пересадить ребенка на колени, уступив им его оплаченное место

Авиаперелет с ребенком может быть довольно стрессовым. Вам, вероятно, придется терпеть косые взгляды, если ваш малыш будет слишком шуметь, развлекать его, пока он заперт внутри самолета, и вы не сможете выйти, когда потребуется.