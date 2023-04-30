Царьград

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  • КузнецовВВ
    я с таким долбоебом как ты в одно поле срать не пойду, не то что друзей с тобой искать.США не против нар...
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    Вали пидарас на свои хохложопые сайты и там ищи друзей. Тут у тебя, пидара, шансов нет.США не против нар...
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    ну извини. я на внимание таких патриотов-гомиков как ты не претендую. не понравился иди ищи других друзейСША не против нар...

Доллар является "крупнейшим финансовым террористом в мире" - Богатейший банкир Азии

Доллар является "крупнейшим финансовым террористом в мире" - Богатейший банкир Азии

Глава банка Kotak Mahindra нелестно высказался об американской валюте.Доллар стал крупнейшим финансовым террористом, уверен самый богатый банкир Азии, генеральный директор одного из крупнейших индийских банков Kotak Mahindra Bank Удай Котак.

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