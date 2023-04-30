Доллар является "крупнейшим финансовым террористом в мире" - Богатейший банкир Азии

Глава банка Kotak Mahindra нелестно высказался об американской валюте.Доллар стал крупнейшим финансовым террористом, уверен самый богатый банкир Азии, генеральный директор одного из крупнейших индийских банков Kotak Mahindra Bank Удай Котак.
Глава банка Kotak Mahindra нелестно высказался об американской валюте.Доллар стал крупнейшим финансовым террористом, уверен самый богатый банкир Азии, генеральный директор одного из крупнейших индийских банков Kotak Mahindra Bank Удай Котак.
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