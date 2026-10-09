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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булыкин про Альбу в «Родине»: «Грустно, что иностранцам доверяют больше, чем своим. Хочется видеть больше российских тренеров в РПЛ»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о назначении Джонатаны Альба на пост главного тренера «Родины».

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