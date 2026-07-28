Политика как он...
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Политика как она есть

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Пока вы спали: хитрая уловка Зеленского и угроза Саудовской Аравии

Пока вы спали: хитрая уловка Зеленского и угроза Саудовской Аравии

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

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Комментарии
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людмила михайлик
Не надо было создавать еврейскую страну,теперь страдает весь мир
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1 м.
Александр Бабин
Зеленский хорошую идею подал России атаковав иранский танкер и заявив при этом что атаковал из-за того что Иран помогает России
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1 м.
ВА
Владимир Акулов
На  иранский  танкер  ,  конечно  , ракеты  наводили  США...
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1 м.