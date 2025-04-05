Китай отклонил продажу TikTok США из-за новых пошлин Трампа

Bloomberg: Китай отклонил сделку о продаже TikTok США из-за новых пошлин ТрампаКитай отклонил сделку о продаже TikTok США из-за введения новых пошлин президентом США Дональдом Трампом на этой неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на инсайдера.
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