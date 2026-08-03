Гинеколог Милютина: обращение будущих матерей за помощью должно быть комфортным

Минздрав России разрабатывает скрипты для психологов и акушеров-гинекологов, которые помогут исключить некорректное поведение специалистов при работе с женщинами в ситуации незапланированной беременности.
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