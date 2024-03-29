The Korea Herald извинилась за карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле»

РИАМО - 29 мар. Южнокорейская англоязычная газета The Korea Herald извинилась за карикатуру, созданную на теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает пресс-служба посольства РФ в Корее.
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