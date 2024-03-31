Боксер Проводников: для Тима Цзю поражение от Фундоры будет испытанием

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом полусреднем весе Руслан Проводников высказался о поражении австралийского боксера российского происхождения Тима Цзю в поединке с американцем Себастьяном Фундорой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии