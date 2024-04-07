Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • demyr150648
    Хотелось бы сообщить радостное: не обращайте внимания - баба дура! Но не дура она , а купленная прошмандовка, подстил...В какую страну на...
  • Александр Рус
    всех шакалов в родные кишлаки"Они этого не дел...
  • Владимир
    Олигархическая власть уничтожает русский народ... Уничтожение русских началось с развала СССР, в паспортах убрали гра...Недетские игры в ...

Недетские игры в больнице: Сын мигранта принудил двух других мальчиков к извращениям

Недетские игры в больнице: Сын мигранта принудил двух других мальчиков к извращениям

В Москве задержали педофила из Таджикистана Мужчина приставал к 10-летним детям в переходе В Москве задержан гражданин Таджикистана, который домогался двух 10-летних детей  и угрожал им убийством в наземном переходе в Кожуховском проезде, сообщает тг-канал Многонационал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Gennady Sokolovsky
И чего теперь - у МИДа осло@бов тоже &quot;ничо ни знам, тачикистон неувинават&quot;?????????????????????????????
Ответить
2 час.
radiofree RF
Тогда придётся ждать 2026 года,когда закончится договор  с таджикистаном.
Ответить
1 час.
В
Владимир
Олигархическая власть уничтожает русский народ... Уничтожение русских началось с развала СССР, в паспортах убрали графу национальность, в республиках начался геноцид русских. Соучастники ЕБН до сих пор у власти и продолжают его дело, эти твари будут прокляты  и гореть им в аду с ЕБН.
Ответить
20 мин.

Картина дня

наверх