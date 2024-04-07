В Москве задержали педофила из Таджикистана Мужчина приставал к 10-летним детям в переходе В Москве задержан гражданин Таджикистана, который домогался двух 10-летних детей и угрожал им убийством в наземном переходе в Кожуховском проезде, сообщает тг-канал Многонационал.
Недетские игры в больнице: Сын мигранта принудил двух других мальчиков к извращениям
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
И чего теперь - у МИДа осло@бов тоже "ничо ни знам, тачикистон неувинават"?????????????????????????????
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2 час.
radiofree RF
Тогда придётся ждать 2026 года,когда закончится договор с таджикистаном.
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1 час.
В
Владимир
Олигархическая власть уничтожает русский народ... Уничтожение русских началось с развала СССР, в паспортах убрали графу национальность, в республиках начался геноцид русских. Соучастники ЕБН до сих пор у власти и продолжают его дело, эти твари будут прокляты и гореть им в аду с ЕБН.
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20 мин.
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