Недетские игры в больнице: Сын мигранта принудил двух других мальчиков к извращениям

И чего теперь - у МИДа осло@бов тоже "ничо ни знам, тачикистон неувинават"?????????????????????????????

В

Владимир

Олигархическая власть уничтожает русский народ... Уничтожение русских началось с развала СССР, в паспортах убрали графу национальность, в республиках начался геноцид русских. Соучастники ЕБН до сих пор у власти и продолжают его дело, эти твари будут прокляты и гореть им в аду с ЕБН.