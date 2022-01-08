Илон Маск объявил о повышении цены на ПО Tesla Full Self-Driving до 12 000 долларов, но она будет расти и дальше

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) сообщил на своей страничке в социальной сети Twitter о повышении цены программного обеспечения для системы беспилотного вождения Tesla Full Self-Driving до 12 000 долларов с 17 января.
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) сообщил на своей страничке в социальной сети Twitter о повышении цены программного обеспечения для системы беспилотного вождения Tesla Full Self-Driving до 12 000 долларов с 17 января.
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