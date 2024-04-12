Уйти, чтобы остаться. Раскрыто будущее льготной ипотеки

Объемы выдачи льготной ипотеки снизятся по итогам года на 10-20%, но на фоне еще большего сокращения выдач по рыночным программам доля льготной ипотеки заметно вырастет, пишет «Коммерсант» на основе прогноза Национального рейтингового агентства (НРА).
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