Десантник с позывным «Феникс» рассказал об уничтожении вражеской артиллерии на правом берегу Днепра

Разведывательный беспилотник «Зала» обнаружил цель на расстоянии более 30 километров от линии фронта Российский десантник с позывным «Феникс» рассказал о том, как его подразделение уничтожило две вражеские самоходные артиллерийские установки на правом берегу Днепра.