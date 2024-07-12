Десантник с позывным «Феникс» рассказал об уничтожении вражеской артиллерии на правом берегу Днепра

Разведывательный беспилотник «Зала» обнаружил цель на расстоянии более 30 километров от линии фронта Российский десантник с позывным «Феникс» рассказал о том, как его подразделение уничтожило две вражеские самоходные артиллерийские установки на правом берегу Днепра.
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