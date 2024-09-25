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Царьград

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Свои же и расстреляли. Белый флаг стоил украинцам жизни

Свои же и расстреляли. Белый флаг стоил украинцам жизни

В Курской области ВСУ расстреляли сослуживцев, которые ехали сдаваться на шведской БМП.Бойцы Вооружённых сил Украины расстреляли своих сослуживцев за попытку сдаться в плен в Курской области.

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