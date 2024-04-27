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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тен Хаг не считает «МЮ» претендентом на титул АПЛ в следующем сезоне: «Мы можем приблизиться к топ-2, если укрепим состав и его глубину»

«Когда все при деле, мы претендуем на топ-4. Мы можем приблизиться [к первому или второму месту], если проведем хорошее трансферное окно.

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