Абаскаль хотел бы возглавить сборную России. Экс-тренера «Спартака» уволили из «Гранады» в 2024-м

35-летний специалист, работавший в «Спартаке», был уволен из испанской «Гранады» в сентябре 2024-го. – К вам хотя бы раз обращались клубы из России с предложением о работе? Был какой‑то интерес? – Комментировать этот вопрос не в моей компетенции, лучше спросить у агентов.