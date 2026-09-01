«Ростелеком» предупреждает: кибермошенники вовлекают подростков в преступные схемы с помощью ИИ

ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, ID a-30896F7NfYUJCUneVeSAiwspf С наступлением учебного года эксперты «Ростелекома» обращают внимание родителей и педагогов на очередной тревожный тренд: злоумышленники переходят к нестандартным, более изощренным методам вовлечения детей и подростков в преступные схемы.