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«Ростелеком» предупреждает: кибермошенники вовлекают подростков в преступные схемы с помощью ИИ

«Ростелеком» предупреждает: кибермошенники вовлекают подростков в преступные схемы с помощью ИИ

ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, ID a-30896F7NfYUJCUneVeSAiwspf С наступлением учебного года эксперты «Ростелекома» обращают внимание родителей и педагогов на очередной тревожный тренд: злоумышленники переходят к нестандартным, более изощренным методам вовлечения детей и подростков в преступные схемы.

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