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Владимир Путин поручил проработать доступ прокуроров к банковской тайне

Владимир Путин поручил проработать доступ прокуроров к банковской тайне

Это необходимо в рамках борьбы с коррупцией. Генпрокуратура и Банк России до 1 ноября должны подготовить предложения по этому вопросу, говорится в Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утверждённом указом президента.

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