Мешки с мусором лежат в центре города

Vladimir Lioubimcev

У нас тоже подрядчики так же работают... А НИКАК!! Опавшие листья не убирают не только прошлогодние, но уже года три, как вообще не убирают. Работают у подрядчика ТОЛЬКО МИГРАНТЫ, а они ленивые, злобные и агрессивные, говори хоть сто раз, чтобы убрали - ничего не сделают!! Еще и в претензии.