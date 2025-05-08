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Мешки с мусором лежат в центре города

Мешки с мусором лежат в центре города

На улице Бутина в Чите обнаружены многочисленные мешки с мусором, собранные, предположительно, во время субботника.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
У нас тоже подрядчики так же работают... А НИКАК!!  Опавшие листья не убирают не только прошлогодние, но уже года три, как вообще не убирают. Работают у подрядчика ТОЛЬКО МИГРАНТЫ, а они ленивые, злобные и агрессивные, говори хоть сто раз, чтобы убрали  - ничего не сделают!! Еще и в претензии.
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