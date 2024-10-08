Китай предоставит Ливану экстренную гуманитарную помощь на фоне обострения конфликта с Израилем, сообщил официальный представитель Государственного агентства по сотрудничеству в области международного развития КНР Ли Мин.
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