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Эльвира Оберг, Халварссон, Магнуссон, Скоттхайм, Самуэльссон, Понсилуома вошли в состав сборной Швеции на этап Кубка мира в Анси

Ханна Оберг пропустит гонки из-за плохой формы. Сборная Швеции Женщины Эльвира Оберг Элла Халварссон Анна Магнуссон Анна-Карин Хейденберг Сара Андерссон Йоханна Скоттхайм Мужчины Себастьян Самуэльссон Мартин Понсилуома Йеспер Нелин Виктор Брандт Антон Иварссон Малте Стефанссон Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси.

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